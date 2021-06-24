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В киевском метро произошел сбой: не работает бесконтактная оплата проезда

24 июня 2021 15:19

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Пассажиры могут сейчас воспользоваться только электронным билетом или приобрести разовый qr-билет

Терминал для оплаты картой в подземке. Фото: Информатор Киев

Терминал для оплаты картой в подземке. Фото: Информатор Киев

В киевском метрополитене предупредили пассажиров о сбое в работе. Сейчас оплата проезда банковской карточкой и мобильными приложениями Apple Pay и Google Pay в метро не работает.

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Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.

"Специалисты устраняют причины технического сбоя. Просим воспользоваться электронным билетом или приобрести разовый qr-билет в автоматах по продаже", – пишут в ведомстве.

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Отметим, что о возобновлении работы в обычном режиме будет сразу сообщено.

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Ранее мы писали, что в киевском метрополитене пьяный мужчина пытался избить пассажира. В полиции Киева "Сегодня" рассказали, что после вмешательства полиции конфликт на станции метро был исчерпан. Впрочем, мужчина, на которого напал дебошир в метро, передумал.

Напомним, что совсем недавно в киевском метрополитене парень катался на самокате.

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