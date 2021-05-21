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В киевском метрополитене поднимут цены на проезд. Сколько будет стоить поездка?

21 мая, 21:00

Виктория Барановская Виктория Барановская

Стоимость билета обещают сделать компромиссной – в метрополитене убеждены, что киевляне привыкнут к новым тарифам и отнесутся с пониманием

В метрополитене обещают компромиссные тарифы / Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

В метрополитене обещают компромиссные тарифы / Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

В КП "Киевский метрополитен" заявили, что коммунальный транспорт работает в убыток и цену за проезд, все же поднимут. Однако стоимость билета обещают сделать компромиссной.

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Об этом заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон сообщила в эфире телеканала "Киев".

По ее словам, себестоимость проезда сейчас – 20 гривен 5 копеек за поездку, однако это не расчеты тарифа.

"О тарифе, мы предоставили все необходимые документы в наш профильный транспортный департамент. Эти бумаги будут рассматривать экономисты и другие специалисты Управления ценовой политики КГГА. В дальнейшем на уровне городской администрации будет подбираться максимально компромиссный вариант", – сказала Макогон.

По ее словам, городские власти четко понимает и знает возможности городского бюджета, уровень заработной платы киевлян и состояние коммунальных предприятий. А тариф устанавливается, опираясь на эти показатели.

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"Когда дорожают, например, пищевые продукты, то мы их просто по факту покупаем, ведь они нам нужны. Так же и с коммунальными услугами. Я думаю, что люди с пониманием отнесутся к новому тарифу на проезд, так как в данный момент выстраивается вариант, рассчитанный на реальные возможности киевлян", – пояснила Наталья Макогон.

Макогон отметила, что в дальнейшем в столице будет пересматриваться система проездных билетов, то есть пассажиры, которые покупают оптовый проезд, смогут сэкономить на стоимости поездки.

Ранее мы сообщали, что в Киеве подорожает проезд в общественном транспорте и метро. Как сообщает корреспондент "Сегодня", в данный момент вопрос новых тарифов обсуждается с экспертами и депутатами Киевсовета.

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