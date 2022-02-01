В Киеве ищут маньяка, который забивает женщин до полусмерти: что известно (видео)

В Киеве ищут жестокого нападающего, который охотится за женщинами. Бьет их по голове ногами, до сотрясения мозга и жутких травм, одна пострадавшая – в реанимации. Нападающий находит жертв прямо посреди улицы. В полиции благодаря камерам видеонаблюдения выследили подозреваемого.

Об этом сообщается в выпуске Сегодня.

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С окровавленным лицом и едва в сознании 61-летнюю женщину посреди улицы нашли прохожие. Дети увидели ее через несколько часов в больнице и не узнали мать.

"Лицо так избить – это надо быть каким-то маньяком", – рассказала дочь пострадавшей Елизавета Борейко.

Челюсть сломана в двух местах. Врачи не решаются оперировать, пока не сойдет отек. Женщину колотили ногами по голове. Маньяк избивал ее минуты две, с размаху.

"Он ничего не забрал, все на месте – телефоны, карточки, документы. Просто бил", – рассказал сын женщины Николай Захарченко.

Это произошло в воскресенье, примерно в 7 утра. 61-летняя женщина направлялась на смену. В супермаркет, где работает, оставалось идти минут 10.

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Врачи говорят: переломы у пострадавшей Оксаны заживут. Впрочем, после тяжелого сотрясения 61-летняя женщина может не восстановиться.

Пенсионеры боятся гулять по улицам

Как выяснилось, Оксана – не единственная жертва. За полчаса до того – на другой стороне улицы – напали на 56-летнюю прохожую. Так же били по голове – женщина в реанимации. Жуткая новость моментально облетела столичную Оболонь. Здешние пенсионерки теперь и днем ходят с опаской. Говорят, что в районе орудует банда хулиганов. Накануне местные жители видели подозрительную компанию. Мужчины пьянствовали и шумели. А потом – попрятались кто куда.

А Дина Владимировна, наоборот, думает – это маньяк-изверг издевается над стариками.

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"Он один был, сказали. И так избил – что ни верхней, ни нижней челюсти – в реанимации лежит. И вторую так же побил", – рассказала Дина Шурова, жительница Оболони.

Нашли маньяка

В полиции уже подтвердили: нападавший был один. Просмотрели камеры наблюдения. Мужчине 30 лет, где-то метр восемьдесят ростом.

"К женщинам внезапно подошел незнакомый мужчина и нанес несколько ударов. Сейчас устанавливается его лицо. Начато уголовное производство. Это нанесение телесных повреждений средней тяжести, грозит наказание – до трех лет тюрьмы", – рассказала пресс-секретарь Оболонского районного управления полиции Диана Шутько.

Но не исключают – преступление могут переквалифицировать в более тяжкое.

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