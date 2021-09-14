В Киеве продлят работу метро из-за матча Динамо-Бенфика

В ночь с вторника на среду в Киеве продлят работу метрополитена. Коллаж: "Сегодня

В Киеве, в ночь с 14 на 15 сентября, на один час продлят работу киевского метрополитена.

Об этом сообщает пресс-служба Метрополитена.

Работу метрополитена продлят в связи с проведением на стадионе НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Бенфика" (Лиссабон), работа метрополитена будет продлена на 1:00. Игра начнется в 22:00.

"Заметим, что возможно ограничение (закрытие) на вход станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча и после окончания игры станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого", – говорится в сообщении.

Отметим, что данный механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций.

В Киевском метрополитене на двух станциях образовались толпа и давка

Ранее мы сообщали, что в метро Киева образовалась давка, люди не могут зайти в вагоны. Скопление людей наблюдалось утром в понедельник, 13 сентября, на станциях метро "Теремки" и "Минская".

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