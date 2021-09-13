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Тайны киевского метрополитена: станцию-призрак могут оживить (фото)

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель раздела Киев Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
13 сентября, 07:30
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Станция "Теличка" сооружалась исключительно как платформа на случай эвакуации пассажиров
Станция «Теличка» находится около Южного моста. Фото: коллаж "Сегодня"
Станция «Теличка» находится около Южного моста. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киевском метрополитене между "Выдубичами" и Южным мостом находится станция-призрак – "Теличка". Она была полностью построена в 90-х годах, но не открыта. Сайт "Сегодня" рассказывает, чем примечательна эта станция.

Ее возводили с учетом размещения тоннелей на подходе к Южному мосту. Сразу после "Выдубичей" тоннели заходят в пространство между двумя эстакадами моста и остаются между автодорог до левого берега.

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Как выглядит станция. Фото: архив
Как выглядит станция. Фото: архив

Станция "Теличка" сооружалась исключительно как платформа на случай эвакуации пассажиров – перегон между станциями "Выдубичи" и "Славутич" самый длинный в киевском метро – 3,5 километра.

Также не исключалась возможность переделать "Теличку" в полноценную станцию метро, если будет такая необходимость.

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Поезд проходит на станции "Теличка". Фото: архив
Поезд проходит на станции "Теличка". Фото: архив

Сейчас станция выглядит заброшенной, на ней не проводились отделочные работы. На платформах станции можно увидеть две гигантские пары опор от эстакад Южного моста.

Станцию могут открыть для пассажиров

"Теличка" находится в промышленной зоне – вокруг нее предприятия, склады. Несколько лет назад обсуждался проект застройки этой территории. Предлагалось вынести отсюда все промышленные предприятия и застроить офисными зданиями. Была даже идея создать тут деловой и правительственный центр города. Увы, сейчас нет четких планов по поводу открытия этой станции.

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Но в метрополитене заверяют, что с обоих сторон каждой платформы "Телички" есть закрытые прорези в стенах, их при необходимости можно очень быстро превратить в выходы из станции.

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