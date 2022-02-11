В Киеве из-за митингов остановилось движение транспорта: где не проехать (фото, видео)

В Киеве перекрыли Соломенскую площадь. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве с утра 11 февраля перекрыли движение по Соломенской площади. В результате образовалась огромная пробка.
Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".
Заезд на Соломенскую площадь запретили, теперь можно ехать только через Воздухофлотский проспект. Движение общественного транспорта тоже приостановили. Это вызвало негодование у людей.
Причиной перекрытия стала акция вблизи Киевского апелляционного суда. Там сегодня рассматривают дело пятого президента Украины Петра Порошенко.
В Соломянском районе образовались пробки. Фото: скриншот из google maps
Что происходит на Соломенской площади. Фото: Сегодня
Из-за митингов в центре Киева перекрывали движение транспорта
В центре Киева 1 февраля в связи с массовыми мероприятиями перекрыли движение транспорта. У Верховной Рады собрались ФОПы, а под Кабмином проводился еще один митинг.
Спецтехника перекрыла движение по улице Михаила Грушевского от улицы Садовая в правительственном квартале к Крепостному переулку. В 13:00 под зданием правительства запланирована акция "За ТВ українською!" активистов сообщества "Язык объединяет". Акции прошли мирно.
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