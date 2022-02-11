В Києві через мітинги зупинився рух транспорту: де не проїхати (фото, відео)

В Києві перекрили Солом'янську площу. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Києві зранку 11 лютого перекрили рух Солом'янською площею. Унаслідок цього утворився величений затор.

Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".

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Заїзд на Солом'янську площу заборонили, тепер можна їхати тільки через Повітрофлотський проспект. Рух громадського транспорту також заборонили. Це викликало обурення у людей.

Причиною перекриття стала акція поблизу Київського апеляційного суду. Там сьогодні розглядають справу п'ятого президента України Петра Порошенка.

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В Солом'янському районі утворилися затори. Фото: скріншот з google maps

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Що відбувається на Солом'янській площі. Фото: Сьогодні

Через мітинги в центрі Києва перекривали рух транспорту

В центрі Києва 1 лютого у зв'язку з масовими заходами перекрили рух транспорту. Біля Верховної Ради зібралися ФОПи, а під Кабміном проводився ще один мітинг.

Спецтехніка перекрила рух по вулиці Михайла Грушевського від вулиці Садова в урядовому кварталі до Кріпосного провулка. О 13:00 під будівлею уряду запланована акція "За ТБ українською!" активістів спільноти "Мова об’єднує". Акції минули мирно.

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