В Киеве изменится движение работы трамваев – график

В столице транспорт будет ездить по-другому / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве в ночь на 15 февраля будет сокращен режим работы трамваев маршрута № 14. Это произойдет из-за ремонта трамвайных путей по улице Глубочицкой.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранс".



Так, с 01:00 до 05:00 движение трамваев по улице Глубочицкой будет закрыто.



Последние отправления трамваев по собственному маршруту:



Маршрут №14:

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от Контрактовой площади: 22:45, 23:00;

от проспекта Отрадный: 23:54, 00:01.

В службе отметили, что в 05:00 движение трамваев будет возобновлено по собственным маршрутам.

Почему в Киеве участились сбои в работе транспорта?

В последнее время каждое утро в Киеве начинается со сбоев в работе наземного общественного транспорта – трамваев, троллейбусов, автобусов.

В коммунальном предприятии "Киевпастранс" отмечают, что на движение транспорта влияет дорожная обстановка, а именно частые ДТП.

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"Свежий пример – на улице Кирилловской была задержка трамваев из-за выезда на рельсы двух легковых автомобилей. К тому же они там столкнулись. Из-за этого остановилось движение трамваев", – рассказали нам в пресс-службе "Киевпастранса".

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