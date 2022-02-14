В Киеве изменится движение работы трамваев – график

В столице транспорт будет ездить по-другому / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве в ночь на 15 февраля будет сокращен режим работы трамваев маршрута № 14. Это произойдет из-за ремонта трамвайных путей по улице Глубочицкой.
Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранс".
Так, с 01:00 до 05:00 движение трамваев по улице Глубочицкой будет закрыто.
Последние отправления трамваев по собственному маршруту:
Маршрут №14:
- от Контрактовой площади: 22:45, 23:00;
- от проспекта Отрадный: 23:54, 00:01.
В службе отметили, что в 05:00 движение трамваев будет возобновлено по собственным маршрутам.
Почему в Киеве участились сбои в работе транспорта?
В последнее время каждое утро в Киеве начинается со сбоев в работе наземного общественного транспорта – трамваев, троллейбусов, автобусов.
В коммунальном предприятии "Киевпастранс" отмечают, что на движение транспорта влияет дорожная обстановка, а именно частые ДТП.
"Свежий пример – на улице Кирилловской была задержка трамваев из-за выезда на рельсы двух легковых автомобилей. К тому же они там столкнулись. Из-за этого остановилось движение трамваев", – рассказали нам в пресс-службе "Киевпастранса".
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