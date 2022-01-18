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Будут пробки? В Киеве могут перекрывать движение в трех районах – дата

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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18 января, 17:36
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Ограничения движения могут быть 19 и 20 января в течение всего дня
Движение может быть перекрыто на правом и на левом берегу столицы.
Движение может быть перекрыто на правом и на левом берегу столицы. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве 19 и 20 января могут перекрывать движение транспорта. Это связано с рабочим визитом в Украину государственного секретаря США Энтони Блинкена.

Такое предупреждение опубликовали в пресс-службе КГГА.

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Возможны временные ограничения дорожного движения в следующих районах столицы:

  • центральной части города,
  • некоторых улицах Дарницкого района,
  • в Шевченковском районе.

Зачем перекрывать движение

Как сообщили в Управлении государственной охраны Украины, согласно законодательству, государственная охрана осуществляется в отношении глав иностранных государств, парламентов и правительств и членов их семей, министров иностранных дел, руководителей международных организаций (других должностных лиц международных организаций).

Эти чиновники прибывают в Украину или находятся на ее территории в составе официальных делегаций или посещают Украину по приглашению органов государственной власти.

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