Будут пробки? В Киеве могут перекрывать движение в трех районах – дата

В Киеве 19 и 20 января могут перекрывать движение транспорта. Это связано с рабочим визитом в Украину государственного секретаря США Энтони Блинкена.
Такое предупреждение опубликовали в пресс-службе КГГА.
Возможны временные ограничения дорожного движения в следующих районах столицы:
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- центральной части города,
- некоторых улицах Дарницкого района,
- в Шевченковском районе.
Зачем перекрывать движение
Как сообщили в Управлении государственной охраны Украины, согласно законодательству, государственная охрана осуществляется в отношении глав иностранных государств, парламентов и правительств и членов их семей, министров иностранных дел, руководителей международных организаций (других должностных лиц международных организаций).
Эти чиновники прибывают в Украину или находятся на ее территории в составе официальных делегаций или посещают Украину по приглашению органов государственной власти.
Раньше мы писали:
- В Киеве общественный транспорт изменит графики и маршруты.
- В Киеве 18 января непогода устроила "погром" на улицах. По этой причине в работе общественного транспорта произошел сбой.