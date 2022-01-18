Будут пробки? В Киеве могут перекрывать движение в трех районах – дата

Ограничения движения могут быть 19 и 20 января в течение всего дня

Движение может быть перекрыто на правом и на левом берегу столицы. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве 19 и 20 января могут перекрывать движение транспорта. Это связано с рабочим визитом в Украину государственного секретаря США Энтони Блинкена.

Такое предупреждение опубликовали в пресс-службе КГГА.

Реклама

Возможны временные ограничения дорожного движения в следующих районах столицы:

центральной части города,

некоторых улицах Дарницкого района,

в Шевченковском районе.

Зачем перекрывать движение

Как сообщили в Управлении государственной охраны Украины, согласно законодательству, государственная охрана осуществляется в отношении глав иностранных государств, парламентов и правительств и членов их семей, министров иностранных дел, руководителей международных организаций (других должностных лиц международных организаций).

Эти чиновники прибывают в Украину или находятся на ее территории в составе официальных делегаций или посещают Украину по приглашению органов государственной власти.

Реклама

Раньше мы писали: