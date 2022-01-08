В Киеве массовое минирование: что в этот раз

В Киеве опять минирование / Фото: Коллаж: Сегодня

В полицию Киева поступило сообщение о том, что в Киеве заминированы все ТРЦ.

Об этом сообщили сайту "Сегодня".

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На месте работают соответствующие службы.

"Поступило сообщение, что заминировали все ТРЦ города. Сейчас кинологи и взрывотехники проверяют все ТРЦ города. Из помещений эвакуируют все посетителей",- сообщили в полиции Киева.

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Волна минирований в столице

А вечером 25 декабря перекрыли мост им. Патона в обе стороны . Неизвестные снова позвонили в полицию и заявили, что мост заминирован.

. Неизвестные снова позвонили в полицию и заявили, что мост заминирован. 26 декабря, 49-летний мужчина заявил копам, что в здании Верховной Рады Украины заложена взрывчатка, которую он хочет взорвать дистанционно.

Украины заложена взрывчатка, которую он хочет взорвать дистанционно. В Киеве вечером 27 декабря неизвестные сообщили о минировании ТРЦ "Глобус", который находится в центре города.

ТРЦ "Глобус", который находится в центре города. 28 декабря в Киеве поступило анонимное сообщение о минировании ТРЦ "Блокбастер". Посетителей эвакуировали.

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