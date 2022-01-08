В Киеве из ТРЦ срочно эвакуировали посетителей – что произошло

В Киеве уже во второй раз сообщают о минировании ТРЦ Retroville – копы снова ищут взрывчатку

ТРЦ Retroville "заминировали" / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве продолжается волна "минирований". В этот раз людей эвакуировали из ТРЦ Retroville на проспекте Правды, 47. Неизвестные заявили, что в торговом центре есть взрывчатка.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

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Сейчас на месте ожидают спецслужбы. На выезде из паркинга образовалась пробка.

При этом Telegram-канал "Типичный Киев" пишет, что эвакуация была не из-за минирования, а из-за пожара.

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Волна минирований в Украине

В последнее время в Украине, в частности и в Киеве, участились ложные минирования: