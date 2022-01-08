У Києві масове мінування: що цього разу

У Києві знову мінування / Фото: Колаж: Сьогодні

До поліції Києва надійшло повідомлення про те, що у Києві заміновано всі ТРЦ.

Про це повідомили сайту "Сьогодні".

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На місці працюють відповідні служби.

"Надійшло повідомлення, що замінували всі ТРЦ міста. Наразі кінологи та вибухотехніки перевіряють усі ТРЦ міста. З приміщень евакуюють усіх відвідувачів", – повідомили в поліції Києва.

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Хвиля мінувань у столиці

А ввечері 25 грудня перекрили міст ім. Патона в обидві сторони. Невідомі знову зателефонували до поліції та заявили, що міст заміновано.

Невідомі знову зателефонували до поліції та заявили, що міст заміновано. 26 грудня, 49-річний чоловік заявив копам, що у будівлі Верховної Ради України закладено вибухівку, яку він хоче підірвати дистанційно.

України закладено вибухівку, яку він хоче підірвати дистанційно. У Києві ввечері 27 грудня невідомі повідомили про мінування ТРЦ "Глобус", що знаходиться у центрі міста.

ТРЦ "Глобус", що знаходиться у центрі міста. 28 грудня у Києві надійшло анонімне повідомлення про замінування ТРЦ "Блокбастер". Відвідувачів евакуювали.

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