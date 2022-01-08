У Києві масове мінування: що цього разу

У Києві знову мінування / Фото: Колаж: Сьогодні
До поліції Києва надійшло повідомлення про те, що у Києві заміновано всі ТРЦ.
Про це повідомили сайту "Сьогодні".
На місці працюють відповідні служби.
"Надійшло повідомлення, що замінували всі ТРЦ міста. Наразі кінологи та вибухотехніки перевіряють усі ТРЦ міста. З приміщень евакуюють усіх відвідувачів", – повідомили в поліції Києва.
Хвиля мінувань у столиці
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