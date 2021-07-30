В Киеве пациент обокрал медиков, но его не накажут (фото)

Мужчина обокрал медсестру и пациента / Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве мужчина обокрал врачей скорой медицинской помощи – он сказал, что плохо себя чувствует и пришел просить о помощи.
Об инциденте сообщает Муниципальная Варта Киева.
Мужчина подошел к медикам и попросил о помощи. Однако после осмотра врачом оказалось, что она ему не нужна.
Фото: Муниципальная Варта Киева
Оказалось, что мужчина обокрал медсестру и пациента. Вместе с ним исчезли мобильный телефон, деньги у медсестры и кошелек с документами у пациента.
Фото: Муниципальная Варта Киева
Злоумышленника оперативно задержали. Кражу совершил, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления мужчина.
Фото: Муниципальная Варта Киева
Вора передали полиции, однако пострадавшие от заявлений отказались.
Фото: Муниципальная Варта Киева
Как сообщали новости "Сегодня", недавно в Киеве мужчинаобокрал за ночь две квартиры. Злоумышленник украл компьютерную технику и мобильные телефоны в среднем на 39 тыс гривен.
А в апреле в Киевской области банда преступников украла бриллиант за 400 тысяч долларов. Полиция изъяла у фигурантов взрывное устройство и более килограмма взрывчатки.
Новости на эту же тему: