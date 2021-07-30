У Києві пацієнт обікрав медиків, але його не покарають (фото)

Після огляду зникли мобільний телефон, гроші та гаманець з документами

Чоловік обікрав медсестру і пацієнта / Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві чоловік обікрав лікарів швидкої медичної допомоги – вын сказав, що погано почуваэться та прийшов просити допомоги.

Про інцидент повідомляє Муніципальна Варта Києва.

Чоловік підійшов до медиків та попросив про допомогу. Проте після огляду лікарем виявилось, що вона йому не потрібна.

Фото: Муніципальна Варта Києва

Виявилось, що чоловік обікрав медсестру та пацієнта. Разом з чоловіком зникли мобільний телефон, гроші у медсестри та гаманець з документами у пацієнта.

Фото: Муніципальна Варта Києва

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Зловмисника оперативно затримали. Крадіжку вчинив, раніше неодноразово судимий за майнові злочини чоловік.

Фото: Муніципальна Варта Києва

Крадія передали поліції, проте потерпілі від заяв відмовились.

Фото: Муніципальна Варта Києва

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно у Києві чоловікобікрав за ніч дві квартири. Зловмисник украв комп'ютерну техніку і мобільні телефони загалом на 39 тисяч гривень.

А у квітні в Київській області банда злочинцівукрала діамант за 400 тисяч доларів. Поліція вилучила у фігурантів вибуховий пристрій і понад кілограм вибухівки.