В Киеве мужчина под наркотиками стрелял из окна многоэтажки (видео)

Мужчина стреляет в воздух из винтовки. Фото: скрин
В Киеве сегодня мужчина стрелял из окна многоэтажки. Полицию вызвали прохожие.
Об этом сообщает Патрульная полиция Киева в Telegram.
Инцидент произошел на улице Академика Ефремова. Несколько жителей многоквартирного дома жаловались, что слышали выстрелы и крики с четвертого этажа.
"Патрульные увидели мужчину, который выглядывал из окна, в руках у него был предмет, похожий на винтовку", - говорится в сообщении.
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Копам мужчина открыл дверь и впустил в квартиру, где они увидели оружие и наркотики.
51-летнего жителя квартиры сразу же задержали.
Ранее мы писали, что на Троещине мужчина в трусах устроил стрельбу прямо на улице.
Также мы сообщали, что в Кирилловке Запорожской области произошла стрельба. В результате двое мужчин получили ранения.
Напомним, что в Киеве пассажир расстрелял водителя автобуса.
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