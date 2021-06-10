Стрельба среди белого дня. На Троещине объявился стрелок в трусах (видео)

Вероятно он пытался кого-то догнать, а потом выстрелил просто в воздух – правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента

На Троещине мужчина в трусах устроил стрельбу прямо на улице. В социальных сетях обсуждают видео, где мужчина в трусах идет по улице, явно кого-то догоняя. Он внезапно делает выстрел из пистолета в сторону даже не оглядываясь.

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В полиции Деснянского района говорят, что будут устанавливать место, где велась стрельба.

"Сотрудники полиции будут выяснять место, где мужчина сделал выстрел, а также все обстоятельства этого инцидента", - сообщили сайту "Сегодня" в полиции.

Там соглашаются, что стрелять среди белого дня на улице – это дико и ненормально. Правоохранители обещают установить личность стрелка, а также выяснить, из какого оружия он произвел выстрел.

Ранее мы сообщали, что в Киеве спецназовцы задержали мужчину, который стрелял в прохожих из окна своей квартиры.

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Напомним, что в Киеве пассажир расстрелял водителя автобуса.