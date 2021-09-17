В Киеве мужчина устроил стрельбу из-за дорожного конфликта (фото)

Пассажир вытащил пистолет и выстрелил в авто водителя / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве из-за конфликт на дороге произошла стрельба. ЧП случилось на улице Газопроводной – неизвестный выстрелил в автомобиль.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева.

"Между ним и пассажиром другого автомобиля возник конфликт по первоочередности проезда, в результате чего пассажир выстрелил из пистолета по машине своего оппонента. Во время осмотра места происшествия следователи обнаружили и изъяли гильзу, а также зафиксировали повреждения на задней двери транспортного средства потерпевшего", – говорится в сообщении.

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Как выяснилось, стрелял 34-летний местный житель, которого задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Травматический пистолет изъяли и отправили на экспертизу.

Полицейские Киева задержали мужчину, который устроил стрельбу / Фото: Нацполиция

"Сведения относительно этого события внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины и сейчас следователи по согласованию с Подольской окружной прокуратурой города Киева готовят сообщение о подозрении задержанному. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы", – добавляют в полиции.

Отверстие в авто от пули / Фото: Нацполиция

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