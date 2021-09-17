У Києві чоловік влаштував стрілянину через дорожній конфлікт (фото)

Пасажир витягнув пістолет і вистрілив в авто водія / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві через конфлікт на дорозі сталася стрілянина. НП сталася на вулиці Газопроводній – невідомий вистрілив в автомобіль.
Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції Києва.
"Між ним і пасажиром іншого автомобіля виник конфлікт з першочерговості проїзду, внаслідок чого пасажир вистрілив з пістолета по машині свого опонента. Під час огляду місця події слідчі виявили і вилучили гільзу, а також зафіксували пошкодження на задніх дверях транспортного засобу потерпілого", – йдеться в повідомленні.
Як з'ясувалося, стріляв 34-річний місцевий житель, якого затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Травматичний пістолет вилучили і відправили на експертизу.
"Відомості щодо цієї події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України і зараз слідчі за погодженням з Подільською окружною прокуратурою міста Києва готують повідомлення про підозру затриманому. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі" , – додають в поліції.
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