В Киеве мужчина забил знакомого до смерти и скрылся (фото, видео)

Фигуранту уже сообщено о подозрении в преступлении

В Киеве произошла трагедия – в ходе пьяной драки погиб мужичина. Копы уже задержали 32-летнего нападавшего, который ранее скрылся с места преступления. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева в Facebook.

В подсобном помещении на улице Кондратюка местные жители обнаружили мужчину без признаков жизни.

Как оказалось, между пьяными мужчинами произошла драка, в результате которой один нанес другому смертельные травмы головы.

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"Накануне к мужчине, который жил в подсобном помещении жилого дома, пришел знакомый. Во время совместного распития алкогольных напитков между мужчинами возник конфликт, а затем драка. Гость несколько раз ударил знакомого в лицо, в результате чего последний упал, ударился головой и умер. После инцидента злоумышленник скрылся", – рассказывает начальник Оболонского управления полиции Евгений Худяков.

Копы установили личность правонарушителя – им оказался 32-летний уроженец Волынской области, который в последнее время проживает в Киеве.

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Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 – умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего.

Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос об избрании судом задержанному меры пресечения.

Напомним, в Виннице мужчину приговорили к пожизненному заключению за убийство всей семьи.

Кроме того, полиция Киева задержала 16-летнего парня по подозрению в тройном убийстве.