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Давал брату "последний шанс": киевский подросток про убийство своей семьи

27 апреля, 20:48

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Парень прожил несколько дней в квартире со своими убитыми родственниками

Столичные оперативники установили местонахождение и задержали 16-летнего жителя Киева, который накануне убил отца, мать и своего 8-летнего брата.

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Об этом сообщает Департамент уголовного розыска в Telegram.

Подросток утверждает, что его "перемкнуло" и он не знал, что делать дальше, а младшему брату давал "последний шанс", однако тот не исправился.

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В полиции рассказали, что парень прожил несколько дней в квартире со своими убитыми родственниками. Выходил на улицу и возвращался, а когда тревогу забила его бабушка, он вышел на улицу и прятался возле дома.

Как мы писали ранее, жильцы дома говорят, что живут тут по 25 лет, а семья, в которой произошла трагедия, поселилась лет пять назад.

Напомним, 16-летний подросток, который зарезал ножом всю свою семью, постоянно конфликтовал с родителями.

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