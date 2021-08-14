В Киеве на Банковой первые столкновения: полиция применила газ (видео)

Банковая в дыму. Фото: коллаж "Сегодня"
Сегодня у здания Офиса президента на Банковой начались столкновения Нацкорпуса и полиции. Как передает корреспондент "Сегодня", полиция применила газ.
Как стало известно, лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий отказался выполнять требование по досмотру при проходе к Офису президента и приказал идти на прорыв.
Полиция применяет газ. Началась мощная массовая драка.
Первая массовая акция для новоназначенного главы полиции столицы
Эта акция под ОП – первая массовая для нового начальника киевской полиции Ивана Выговского. Как рассказали "Сегодня" копы, он также присутствует здесь и контролирует ситуацию.
Напомним, что 5 августа руководитель киевской полиции Андрей Крищенко подал в отставку с занимаемой должности.
Ранее мы писали, что:
- основатель полка "Азов", бывший нардеп и лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий считает, что для демократической страны уличные протесты и акции – нормальное явление.
- почему началась атака на "Нацкорпус"и причем тут Аваков