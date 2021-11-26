В Киеве на Бессарабской площади коммунальщики установили клумбы вместо бетонных блоков (видео)

В Киеве на Бессарабскую площадь, где ранее устанавливали бетонные блоки, привезли клумбы.
Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.
"В этот раз маленькие несчастные столбики, которые нащадкам не помеха, планируют усилить бетонными вазонами с растениями", – пишут в Сети.
На Бессарабской площади оборудовали пешеходную зону
С 9 ноября в Киеве Бессарабский проезд стал пешеходной зоной. Это произошло в рамках внедрения комплексной схемы организации дорожного движения по Бессарабской площади, ул. Бассейной и Крутом спуске.
"Движение автотранспорта от бульвара Тараса Шевченко до ул. Бассейной разрешается только через ул. Большую Васильковскую и Павла Скоропадского", – сообщили в КГГА.