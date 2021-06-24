В Киеве на Крещатике грузовик застрял в арке (видео)

Арка, в которой застрял грузовик. Фото: "Сегодня"
Сегодня, 24 июня, в Киеве произошло ЧП. На Крещатике в одной из арок не смог проехать грузовой автомобиль.
Видео инцидента поделился Киев Оперативный в Telegram.
Судя по ролику, водитель не рассчитал расстояние – в результате чего заблокировал путь.
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"Водитель грузовика почему-то поперся через арку и там застрял. Уже больше часа не может уехать", - написали в Сети.
Как водителю удалось покинуть место – неизвестно.
Ранее мы писали, что под Киевом "скорая" застряла по дороге к пациенту. Это произошло на улице Заречной в пгт Володарка.
Также мы писали, что в Бортничах авто застряло на лестнице крытого перехода.
Напомним, поезд Интерсити+ задержался в дороге на два часа – застрял, не доехав до одесского вокзала 7 км. Сначала поезд долго стоял в Балтском районе, пропуская товарные составы, машинист объявил расчетное опоздание на 50 минут. Однако за 15 минут до объявленного нового времени прибытия поезд снова остановился, не доехав до вокзала.
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