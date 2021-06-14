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Размыло после дождя: под Киевом "скорая" застряла по дороге к пациенту (фото)

14 июня 2021 16:18

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Автомобиль пришлось доставать из грязи сотрудникам ГСЧС

Машину "скорой" вытаскивали спасатели. Фото: ГСЧС

Машину "скорой" вытаскивали спасатели. Фото: ГСЧС

В Киевской области на улице Заречной в пгт Володарка застрял автомобиль Киевского областного центра экстренной медицинской помощи, который ехал на вызов.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС области.

Спасатели установили, что автомобиль "скорой" помощи застрял на обочине дороги и не может двигаться дальше.

"С помощью лебедки пожарного автомобиля спасатели вытянули автомобиль скорой помощи из ловушки", – говорится в сообщении.

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Ранее мы писали, что в Крыму скорая помощь попала в ДТП. Водитель легкового автомобиля погиб на месте, пострадали трое медиков.

Также напомним, в Крыму произошло ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля. В результате аварии пострадали шесть человек. Водитель автомобиля Кia, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество в движении автомобилю Ford.

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