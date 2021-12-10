Поднялся столб дыма. В Киеве на Льва Толстого горело помещение склада (фото, видео)

В Киеве случился пожар / Фото: Коллаж: Сегодня

По улице Льва Толстого, 67 произошло возгорание на складе. Горело складское помещение.

Об этом пишет сайт "Сегодня".

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10 декабря в 13:14 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Льва Толстого, 67 в Соломенском районе столицы.

"Предварительно там был склад для хранения косметики. Площадь возгорания составляет 200 квадратных метров. Для тушения огня задействовано 6 единиц техники и 25 пожарных. Ликвидация продолжается. При помощи автолестницы эвакуировано шесть человек. Информация о пострадавших и эвакуированных еще уточнояется", – сообщили сайту "Сегодня" в ГСЧС Киева.

В ГСЧС добавили, что загорелся склад, где хранились аромамасла и аромалампы. Все это было завернуто в пропитанную маслом бумагу и пластик. От этого над зданием стоял черный дым. Содержимое баночек разлилось и растеклось, поэтому все это сложно потушить водой.

"Вход в помещение склада только один. Спасатели должны пройти с торца здания в лабиринте из разных помещений и перегородок. Чтобы добраться до очага возгорания – нужно время. Да и масло обычной водой не потушишь, мы же не знали, что на складе хранятся аромамасла. Уже сейчас тушим пеной", – пояснили нам в ГСЧС Киева.

В 15:32 пожар в складском помещении ликвидировали.

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Причины возгорания

По предварительной информации пожар мог начаться из-за включенного обогревателя. Две женщины, которые дежурили на складе, признались, что пошли на обеденный перерыв и оставили в помещении включенный масляный обогреватель. А когда вернулись – полыхал огонь в том месте, где стоял обогреватель.

Женщины своими силами пытались потушить пламя. Когда это им не удалось, на место вызвали сотрудников ГСЧС.

Пока неизвестно, что именно произошло в помещении – короткое замыкание или пожар начался из-за обогревателя. Причины возгорания установят правоохранители.

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В Киеве дотла сгорело помещение шиномонтажа

7 декабря на улице Радужной, 27, произошел пожар. Помещение шиномонтажа сгорело дотла. На месте инцидента работала ГСЧС.

Пожарным удалось потушить огонь. А что именно стало причиной возгорания пока не выяснили.

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