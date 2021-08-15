Отделались легким испугом. В Киеве прямо на ходу лопнуло колесо маршрутки (фото)

В воскресенье, 15 августа, в Киеве на проспекте Леся Курбаса в заполненной маршрутке с пассажирами лопнуло переднее колесо.
Об этом сообщает "Сегодня".
Водитель транспортного средства чудом успел вовремя затормозить, в результате никто не пострадал в ДТП.
По словам очевидцев, ЧП произошло после того, как в автобус попросилась бесплатно проехать пенсионерка, но водитель сказал ей, что ее документы не дают права ездить бесплатно.
Пенсионерка проехала одну остановку, вышла и зло крикнула "Счастливого пути". После этого лопнуло колесо..
Что в столице с тарифами?
Летом в столице на фоне локдауна резко выросли цены на проезд в общественном транспорте. Например, в направлении Буче тарифы выросли с 23 до 27 грн. Руководители перевозчиков называют увеличение цен вынужденной мерой.
Они объясняют это тем, что из-за пандемии COVID-19 количество мест в салоне сократилось почти наполовину. Также уделяют внимание дезинфекции салонов. Многие люди из-за пандемии перешли на дистанционную работу или велосипеды и полностью отказались от общественного транспорта.
Но, в Киевской облгосадминистрации сообщили, что перевозчики начали снижение тарифов на проезд в пригородном пассажирском транспорте, о котором с ними договорился глава области Василий Володин – повышение не может превышать 15-18%.
Ранее мы писали, что:
- Киев стал первым городом в Украине, где полностью отменяют бумажные талоны на проездв коммунальном общественном транспорте. Окончательно выходят из обращения талоны на проезд, которые можно было приобрести у кондукторов. Все поездки в муниципальном транспорте теперь цифровизированные в электронные билеты.
- Также сообщалось, что проезд в столичном транспорте подорожаетдо конца лета.