В Киеве на Подоле разгромили бар

В баре разбиты все окна и часть мебели. Коллаж "Сегодня"
В Киеве группа неизвестных молодчиков разгромила популярный бар "Хвылевый" на Подоле.
Об этом сообщает Telegram-канал vestnikpodil, публикуя фото и видео с места событий.
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Нападавшие побили стекла и избили посетителей. Судя по стикерам, которые оставили после себя молодчики, они принадлежат к ультраправой организации.
"Нападали три человека с баллонами со слезоточивым газом и телескопическими дубинками. Избили двух парней с охраны и прорвались уже во двор. За ними забежало ещё человек 15-20", – говорится в одном из сообщений.
В баре разбиты все окна и часть мебели. Людей закрывшихся в баре, заливали баллонами через разбитые окна.
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