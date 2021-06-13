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Скандальная киевская блогерша отметилась новой выходкой – в прямом эфире принимала наркотики (видео)

13 июня 2021 19:05

Виктория Барановская Виктория Барановская

Девушка рассказывает на вечеринке друзьям, что только что съела 60 таблеток какого-то горького вещества и запила это все алкоголем

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

Украинский блогер Мария Семенова, которая недавно с друзьями устроила вечеринку и погром в номере отеля, вышла в прямой эфир во время вечеринки

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Об этом сообщает "Стражи Эспрессо".

На видео видно, что девушка просто в прямом эфире распивает алкоголь и принимает белое порошкообразное вещество. В комментариях подписчики пишут, что это наркотики.

Сзади Семеновой танцуют люди, а она говорит, что сьела 60 таблеток какого-то горького вещества.

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Ранее мы сообщали, что девушка разместила видео в Сети, на которых вместе с друзьями выпивала и развлекалась в апартаментах. Они испортили стены, разбили зеркало в ванной, телевизор, залили водой пол, сломали мебель.

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В результате утром в номер нагрянула полиция и забрала всех в участок. На следующий день нарушительница заявила, что ее соцсети заблокировала полиция и она хочет покончить жизнь самоубийством.

Напомним, ранее в Харькове задержали ютубера Дениса Галагуры, который создал блог "Мистер Хам". Он снимал видео с нецензурной бранью на патрульных, но последняя съемка пошла не по плану – его остановили спецназовцы.

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