В Киеве на проспекте Бажана из-за пробки столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие (фото)

На проспекте Бажана столкнулись четыре машины. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве на проспекте Бажана произошла масштабная авария с участием четырех автомобилей. В результате ДТП один из водителей получил травмы.
Об этом сообщает Telegram-канал Киев Оперативный.
Как все произошло
Авария произошла у станции метро "Осокорки" в направлении правого берега. На проспекте была небольшая пробка, поэтому машины начали притормаживать.
Водитель Volkswagen, вероятно, не заметил пробку и на большой скорости протаранил попутный автомобиль BMW, а тот в свою очередь – двигавшийся впереди внедорожник Toyota. От этого удара BMW отрекошетило в ехавший на соседней полосе микроавтобус Renault.
Что известно о потерпевшем
В больницу госпитализировали водителя BMW. В каком он состоянии – пока неизвестно. На месте работает полиция, выясняющая все обстоятельства аварии.
Место аварии. Фото: Магнолия TV
Частые причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное управление – 5%.
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