В Киеве на проспекте Бажана из-за пробки столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие (фото)

На проспекте Бажана столкнулись четыре машины. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на проспекте Бажана произошла масштабная авария с участием четырех автомобилей. В результате ДТП один из водителей получил травмы.

Об этом сообщает Telegram-канал Киев Оперативный.

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Как все произошло

Авария произошла у станции метро "Осокорки" в направлении правого берега. На проспекте была небольшая пробка, поэтому машины начали притормаживать.

Водитель Volkswagen, вероятно, не заметил пробку и на большой скорости протаранил попутный автомобиль BMW, а тот в свою очередь – двигавшийся впереди внедорожник Toyota. От этого удара BMW отрекошетило в ехавший на соседней полосе микроавтобус Renault.

Что известно о потерпевшем

В больницу госпитализировали водителя BMW. В каком он состоянии – пока неизвестно. На месте работает полиция, выясняющая все обстоятельства аварии.

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Место аварии. Фото: Магнолия TV

Частые причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное управление – 5%.

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