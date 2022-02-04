В Києві на проспекті Бажана через затор зіштовхнулися чотири автівки, є травмовані (фото)

На проспекті Бажана зіштовхнулись чотири машини. / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві на простпекті Бажана сталася масштабна аварія за участі чотирьох автомобілів. В результаті ДТП один із водіїв отримав травми.
Про це повідомляє Telegram-канал Київ Оперативний.
Як все відбулося
Аварія сталася поблизу станції метро "Осокорки" у напрямку правого берега. На проспекті був невеличкий затор, тому автівки почали пригальмовувати.
Водій Volkswagen, ймовірно, не помітив затор та на великій швидкості протаранив попутній автомобіль BMW, а той у свою чергу позашляховик Toyota, що рухався попереду. Від цього удару BMW відрекошетило в мікроавтобус Renault, який їхав у сусідній смузі.
Що відомо про потерпілого
До лікарні шпиталізували водія BMW. В якому він стані – поки невідомо. На місці працює поліція, яка з’ясовує всі обставини аварії.
Місце аварії. Фото: Магнолія TV
Найчастіші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне керування – 5%.
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