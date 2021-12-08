В Киеве на Софийской площади почти собрали главную елку страны (фото)

Совсем скоро главная елка страны засияет яркими огнями / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве монтируют главную елку страны. На металлическом каркасе появились зеленые ветки.

Об этом сообщает Киев Сейчас в Telegram.

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Как видно на опубликованном фото, елка уже почти собрана. Скоро останется только повесить на нее гирлянды и игрушки.

"Главную елку страны почти собрали", – пишут в Сети.

На главной елке страны появились зеленые ветви / Фото: Киев Сейчас

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Какими будут игрушки?

В Киев уже привезли целую фуру новых игрушек для главной елки страны.

"В этом году мы украсим елку небольшими игрушками отечественного производства. Одна игрушка – восемь сантиметров в диаметре. Их будет 20 тысяч, не меньше. 75% – красного цвета, и 25% – золотого", – рассказывает Игорь Добруцкий.

По словам Добруцкого, игрушки будут сделаны из пластика. Не стоит переживать, что они разобьются. На елке их разместят точечно. Новогоднее дерево будет словно окутано бисером.

Рабочим придется здорово потрудиться, чтобы развесить 20 тысяч небольших шариков на елке высотой 31 метр.

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