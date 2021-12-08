У Києві на Софійській площі майже зібрали головну ялинку країни (фото)

Незабаром головна ялинка країни засяє яскравими вогнями / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві монтують головну ялинку країни. На металевому каркасі з'явилися зелені гілки.

Про це повідомляє Київ Зараз у Telegram.

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Як видно на опублікованому фото, ялинка вже майже зібрана. Незабаром залишиться лише повісити на неї гірлянди та іграшки.

"Головну ялинку країни майже зібрали", – пишуть у Мережі.

На головній ялинці країни з'явилися зелені гілки / Фото: Киев Сейчас

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Якими будуть іграшки?

До Києва вже привезли фуру нових іграшок для головної ялинки країни.

"Цього року ми прикрасимо ялинку невеликими іграшками вітчизняного виробництва. Одна іграшка – вісім сантиметрів у діаметрі. Їх буде 20 тисяч, не менше. 75% – червоного кольору, та 25% – золотого", – розповідає Ігор Добруцький.

За словами Добруцького, іграшки будуть зроблені із пластику. Не варто переживати, що вони розіб'ються. На ялинці їх розмістять точково. Новорічне дерево буде ніби оповите бісером.

Робітникам доведеться добре попрацювати, щоб розвісити 20 тисяч невеликих кульок на ялинці заввишки 31 метр.

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