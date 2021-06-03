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В Киеве на выставке "Чорнобиль. Подорож" появился легендарный Кубок обладателей кубков УЕФА 1986 года

3 июня, 18:00

Виктория Барановская

Его разместили в блоке "1986", который рассказывает о мировых событиях того года – выставка работает до 15 июля

В Киеве на выставке "Чорнобиль. Подорож" появился легендарный Кубок обладателей кубков УЕФА сезона 1985-1986 гг., предоставленный музеем ФК Динамо (Киев).

Об этом сообщает пресс-служба.

"2 мая 1986 года во французском Лионе игроки киевского "Динамо" вышли на финальный матч Кубка обладателей кубков против мадридского "Атлетико". Голы Заварова, Блохина и Евтушенко принесли еврокубок киевлянам, а Советский Союз получил очередной повод для гордости на мировой арене", - говорится в сообщении.

Кубок разместили на выставке "Чорнобиль. Подорож" в блоке "1986", который рассказывает о мировых событиях того года.

Кроме кубка, на выставке "Чорнобиль. Подорож" посетителей ждут:

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Выставка работает в павильоне №1 ВДНХ. Она функционирует ежедневно (кроме понедельника) с 10:00 до 20:00. Кубок будет представлен на ней до 15 июля. Но, из-за коронавирусной ситуации в стране и карантинных ограничений, организаторы просят посетителей заранее зарегистрироваться.

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