В Киеве на выставке "Чорнобиль. Подорож" появился легендарный Кубок обладателей кубков УЕФА 1986 года

Его разместили в блоке "1986", который рассказывает о мировых событиях того года – выставка работает до 15 июля

В Киеве на выставке "Чорнобиль. Подорож" появился легендарный Кубок обладателей кубков УЕФА сезона 1985-1986 гг., предоставленный музеем ФК Динамо (Киев).

Об этом сообщает пресс-служба.

"2 мая 1986 года во французском Лионе игроки киевского "Динамо" вышли на финальный матч Кубка обладателей кубков против мадридского "Атлетико". Голы Заварова, Блохина и Евтушенко принесли еврокубок киевлянам, а Советский Союз получил очередной повод для гордости на мировой арене", - говорится в сообщении.

Кубок разместили на выставке "Чорнобиль. Подорож" в блоке "1986", который рассказывает о мировых событиях того года.

Кроме кубка, на выставке "Чорнобиль. Подорож" посетителей ждут:

Реклама

Редкие архивные фото и видео, рассекреченные документы КГБ, воспоминания и истории людей, чью жизнь навсегда изменила катастрофа.

Точки с виртуальной реальностью, которые перенесут в зону отчуждения и позволят стать свидетелем накрытия четвертого энергоблока Новым безопасным конфайнментом.

Десятки работ авторов со всего мира: от Чернобыльской серии Марии Примаченко до видео "Marooned" группы Pink Floyd, которое было снято в Припяти.

Интерактивные бинокли, позволяющие заглянуть в нынешнюю зону отчуждения – крупнейший заповедник Украины, где работают ученые со всего мира.

Локации для историй, вопросов и предложений, которые дополнят экспозицию.

Живой лес в центральном зале павильона №1 ВДНХ как символ обновления, силы природы и начала новой жизни.

Выставка работает в павильоне №1 ВДНХ. Она функционирует ежедневно (кроме понедельника) с 10:00 до 20:00. Кубок будет представлен на ней до 15 июля. Но, из-за коронавирусной ситуации в стране и карантинных ограничений, организаторы просят посетителей заранее зарегистрироваться.

Ранее мы писали, что в Чернобыльском реакторе начались новые ядерные реакциии возможна ли еще одна авария.

Напомним, мы показывали, как бы выглядела Чернобыльская зона, если бы не авария.