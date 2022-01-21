В Киеве на ж/д вокзале демонтировали эскалатор – когда будет новый (фото)

Несколько месяцев специалисты будут проводить работы / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве в вестибюле Центрального железнодорожного вокзала начат демонтаж старого эскалатора. Уже в начале февраля начнут устанавливать новый, современный и мощный подъемник.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

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Установят новый подъемник до 6 апреля 2022 года.

Уже начали демонтаж эскалатора / Фото: Facebook

"Он рассчитан на работу в течение 30 лет без проведения капитального ремонта", – говорится в сообщении.

Новый эскалатор должен прослужить 30 лет / Фото: Facebook

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Железнодорожные пути в Украине в критическом состоянии

В договоре на поставку предусмотрено и его сервисное обслуживание компанией-производителем в течение 5 лет. Работы будут проводиться ночью, когда самый маленький пассажиропоток.

"Укрзализныця" должна инвестировать в модернизацию железнодорожных путей, треть которых требует ремонта, заявил народный депутат от "Батькивщини", член временной следственной комиссии Верховной Рады по УЗ Константин Бондарев.

"Состояние путей стремительно ухудшается. По официальным данным, с 2018 года по июнь 2021 года протяженность путей, требующих капитального ремонта и реконструкции, увеличилась на 1,5 тыс. км, или на 15%. Таким образом, по состоянию на первое полугодие текущего года протяженность таких путей в Украине составила 11,6 тыс. км, или треть из всех существующих. Из них почти 3 тыс. км требуют немедленной реконструкции, а 8,6 тыс. км – капитального ремонта", – заявил он.

Народный депутат сообщил, что в 2020 году "Укрзализныця" отремонтировала всего 47,8 км железнодорожных путей, а за первое полугодие 2021 года в Украине было капитально отремонтировано 30,6 км железнодорожных путей, что составляет только 0,3% от потребности.

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