В Киеве напали на людей с флагами Беларуси (видео)

На снимке момент атаки. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве под посольством Беларуси напали на сторонников белорусского президента Александра Лукашенко. Неизвестные забрызгали их газом.
Об этом сообщает "Киев без цензуры" в Telegram.
Они с государственными флагами республики митинговали под белорусским посольством в Киеве в рамках ежегодной акции в честь прошедшего Дня независимости Беларуси, который отмечался 3 июля.
Напомним, 19-летний Ильназ Галявиев, бывший ученик школы, проник в учреждение с оружием и открыл огонь. Впоследствии его задержали правоохранители. В результате нападения на школу в РФ погибли 10 человек.
Утром в день трагедии парень завел Telegram-канал под названием "Бог", в котором с использованием нецензурной лексики предупредил о нападении на школу.
Также мы писали, что дело о нападении с ножом на украинских подростков в городе Грац (Австрия) находится на контроле полиции, которая подозревает ограбление, преступников ищут, а жизни пострадавшего парня ничто не угрожает.
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