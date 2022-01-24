В Киеве общественный транспорт изменит графики работы – список маршрутов

В столице изменится график движения транспорта. Фото: коллаж "Сегодня"

В ночь на 25 января в Киеве произойдут изменения в работе общественного транспорта. Это связано с проведением запланированных ремонтных работ.

Об этом сообщили в Киевпастрансе.

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Что изменится в работе транспорта?

Будет сокращен режим работы трамваев маршрутов №№ 1, 3 по причине ремонта контактной сети трамвая по улице Покотило – бульвару Кольцова.

С 00:30 до 05:00 движение трамваев будет закрыто.

Последние отправления трамваев по собственному маршруту:

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Маршрут №1:

от ст. "Старовокзальная": 23:49, 00:01;

от "Михайловская Борщаговка": 23:10, 23:21.

Маршрут №3:

от ст. "Старовокзакльная": 23:32, 23:44;

от ст. "Ромена Роллана": 23:04, 23:16.

В 05:00 движение будет возобновлено по графику.

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Кроме того, в ночь на 25 января будет изменен маршрут троллейбусов № 92Н по причине ремонта контактной сети троллейбуса по маршруту пр-т Правды – ул. Выговского.

С 00:50 до 05:20 движение троллейбусов будет организовано:

"Международный аэропорт "Киев" (Жуляны)" – до ул. Выговского по действующей трассе, дальше ул. Северо-Сырецкая до ул. Белицкая.

В 05:20 движение троллейбусов будет возобновлено по собственному маршруту.

В киевском транспорте произойдут изменения. Фото: depositphotos.com

В Киеве усилят проверки карантина в транспорте

В Киеве усилят контроль соблюдения карантинных ограничений в общественном транспорте. Для этого столица привлечет работников Муниципальной охраны. Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

По его словам, общественный транспорт – одно из мест, где можно заразиться коронавирусом.

"Именно поэтому призываю соблюдать масочный режим, пользуясь им", – призвал Поворозник. Пользоваться общественным транспортом могут пассажиры при наличии таких COVID-документов: отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 или экспресс-теста для определения антигена сроком действия 72 часа;

документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации, или документа, подтверждающего получение одной дозы двухдозной вакцины COVID-19, который может быть применен в течение 30 дней от даты введения дозы.

желтого или зеленого COVID-сертификата;

документа о выздоровлении от COVID-19. "Штамм коронавируса, который сегодня циркулирует, имеет очень высокую контагиозность. Соответственно, скорость его распространения увеличилась в разы. По словам специалистов, 70% тестируемых на наличие болезни получают положительный результат", – сказал Поворозник. Поворозник отметил, что необходимо соблюдать масочный режим в закрытых помещениях, чтобы вирус распространялся не так быстро. Кроме этого, нужно обрабатывать антисептиками руки и проветривать помещение. Несмотря на то, что штамм "Омикрон" имеет более легкое течение болезни, кровати в столичных больницах постепенно заполняются. "Это говорит о том, что тяжелых случаев все равно достаточно много", – отметил Поворозник. Он добавил, что для контроля над соблюдением карантинных ограничений город привлечет работников Муниципальной охраны.

Что будет с транспортом в Киеве в случае локдауна и закроют ли метро?

В Киеве в случае нового локдауна не планируют закрывать метрополитен для пассажиров. На общественный транспорт введут спецпропуска. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в эфире "Украина 24".

Как заявил Поворозник, метрополитен закрывать не будут, как это было в первый локдаун.