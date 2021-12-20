В Киеве отменили рейсы городской электрички – список

В работу столичных электричек внесли изменения / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве 20 декабря 2021 года отменяется курсирование нескольких рейсов городской электрички.
Об этом пишет "Киевпастранс" в Telegram.
Отменяется курсирование следующих рейсов городской электрички:
- по кольцу: 7307, 7308, 7315, 7316;
- челноки: 7402, 7501, 7503, 7505, 7507, 7502, 7413, 7636, 7638, 7640 по техническим причинам.
"Извиняемся за временные неудобства", – говорится в сообщении.
Электричка в Вышгород
"Укрзализныця" может запустить пригородную электричку Kyiv City Express в Вышгород. Сейчас идет электрификация путей на участке в город.
- Скоро билеты на пригородные маршруты можно будет купить онлайн.
- Пригородные электрички ежедневно перевозят 250-300 тысяч человек.
- В настоящее время "Укрзализныця" выполняет 10% объема перевозок, а планирует выполнять 40-50%.
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