Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости в Киеве Транспорт

В Киеве отменили рейсы городской электрички – список

Юлия Гаврилюк
20 декабря, 10:12
Транспорт не будет ходить с 20 декабря по техническим причинам

В работу столичных электричек внесли изменения / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве 20 декабря 2021 года отменяется курсирование нескольких рейсов городской электрички.

Об этом пишет "Киевпастранс" в Telegram.

Реклама

Отменяется курсирование следующих рейсов городской электрички:

  • по кольцу: 7307, 7308, 7315, 7316;
  • челноки: 7402, 7501, 7503, 7505, 7507, 7502, 7413, 7636, 7638, 7640 по техническим причинам.

"Извиняемся за временные неудобства", – говорится в сообщении.

Электричка в Вышгород

"Укрзализныця" может запустить пригородную электричку Kyiv City Express в Вышгород. Сейчас идет электрификация путей на участке в город.

Реклама
  • Скоро билеты на пригородные маршруты можно будет купить онлайн.
  • Пригородные электрички ежедневно перевозят 250-300 тысяч человек.
  • В настоящее время "Укрзализныця" выполняет 10% объема перевозок, а планирует выполнять 40-50%.

Ранее мы писали: