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В Киеве отменили часть рейсов городской электрички: список

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
18 декабря, 14:52
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Киевлянам нужно учитывать изменения в работе транспорта – в "Киевпастрансе" рассказали, какие рейсы городских электричек отменили
В работу столичных электричек внесли изменения
В работу столичных электричек внесли изменения / Фото: Коллаж: Сегодня

В столице 18 и 19 декабря отменили ряд рейсов городской электрички. Это сделали из-за технических причин.

Список отмененных маршрутов опубликовали в "Киевпастрансе".

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Какие рейсы отменили 18 декабря:

  • №7416 (Борщаговка – Дарница);
  • №7425/7426 (Дарница – Дарница);
  • №7433/7434 (Дарница – Дарница).

19 декабря

  • №7404 (Борщаговка — Троещина);
  • №7407/7408 (Дарница – Дарница);
  • №7411/7412 (Дарница – Дарница).

Новая электричка в Вышгород

"Укрзализныця" планирует запустить пригородную электричку Kyiv City Express в Вышгород. Сейчас идет электрификация путей на участке в город.

Кроме того, скоро билеты на пригородные маршруты можно будет купить онлайн.

Пригородные электрички ежедневно перевозят 250-300 тысяч человек. В настоящее время "Укрзализныця" выполняет 10% объема перевозок, а планирует выполнять 40-50%.

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