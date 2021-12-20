У Києві скасували рейси міської електрички

У роботу столичних електричок внесли зміни / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві 20 грудня 2021 року скасовується курсування кількох рейсів міської електрички.
Про це пише "Київпастранс" у Telegram.
Скасується курсування наступних рейсів міської електрички:
- по кільцю: 7307, 7308, 7315, 7316;
- човники: 7402, 7501, 7503, 7505, 7507, 7502, 7413, 7636, 7638, 7640 з технічних причин.
"Вибачаємося за тимчасові незручності", – йдеться у повідомленні.
Електричка у Вишгороді
"Укрзалізниця" може запустити приміську електричку Kyiv City Express у Вишгороді. Наразі йде електрифікація шляхів на ділянці до міста.
- Скоро квитки на приміські маршрути можна буде придбати онлайн.
- Приміські електрички щодня перевозять 250-300 тисяч людей.
- Наразі "Укрзалізниця" виконує 10% обсягу перевезень, а планує виконувати 40-50%.
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