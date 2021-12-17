В Киеве отменили ряд рейсов городской электрички – список

В столице изменится работа городской электрички. Фото: коллаж "Сегодня"

В пятницу, 17 декабря, в Киеве отменили курсирование нескольких рейсов городской электрички. Это связано с проведением ремонтных работ на путях станции "Почайна".

Об этом сообщили в Киевпастрансе.

Также меняется маршрут электропоездов:

В планах "Укрзализныци" запуск ряда новых пригородных маршрутов. В частности, планируют запуск Kyiv City Express в Вышгород. Об этом сообщил руководитель пассажирского направления компании Александр Перцовский.

Для этого продолжат электрификацию путей на участке в Вышгород.

"В частности, на рассмотрении вопроса по Вышгороду, где сейчас не электрифицирован участок", – говорит он.

Кроме того, в планах цифровизация.

"На пригородных сообщениях планируем в ближайшее время перейти от наличных денег к покупке билетов онлайн", – сказал Перцовский.

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По его словам, что пригородные электрички ежедневно перевозят 250-300 тысяч человек. В настоящее время "Укрзализныця" выполняет 10% объема перевозок, а планирует выполнять 40-50%.

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