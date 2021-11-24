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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

И так сойдет: в электричке Киева заклеили разбитое окно рекламой (фото)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
24 ноября, 11:36
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Инцидент случился в одном из вагонов городской электрички
Стекло работники электрички не убрали / Коллаж "Сегодня"
Стекло работники электрички не убрали / Коллаж "Сегодня"

В Киеве кто-то разбил окно в одном из вагонов городской электрички. Работники решили заклеять все рекламой.

Фото появилось в Telegram-канале "Киев оперативный".

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Подробности

Окно, которое кто-то разбил, работники заклеили печатной рекламой. Но они даже не убрали стекло, которое осталось на сидениях и на полу.

В какой именно электричке это произошло – неизвестно.

В электричке разбитое стекло заклеили рекламой. Фото: Telegram-канала "Киев оперативный"
В электричке разбитое стекло заклеили рекламой. Фото: Telegram-канала "Киев оперативный"

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В электричках Киевской области будут требовать COVID-документы

В Киевской области меняются правила путешествий в пригородном сообщении. Такое решение приняла областная комиссия по техногенно-экологической безопасности.

Так, с 13 ноября проезд во всех пригородных электропоездах области осуществляется при наличии:

  • сертификата о вакцинации;
  • отрицательного ПЦР-теста на COVID-19;
  • отрицательного экспресс-теста на COVID -19, сделанного не более чем за 72 часа до рейса.

В случае отсутствия одного из указанных документов пассажир может быть снят с рейса полицией.

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