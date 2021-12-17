У Києві скасували низку рейсів міської електрички – список

У столиці зміниться робота міської електрички. Фото: колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 17 грудня, у Києві скасували курсування кількох рейсів міської електрички. Це пов'язано з проведенням ремонтних робіт на коліях станції "Почайна".

Про це повідомили у Київпастранс.

Також змінюється маршрут електропоїздів:

У планах "Укрзалізниці" запуск низки нових приміських маршрутів. Зокрема, планують запуск Kyiv City Express у Вишгород. Про це повідомив керівник пасажирського спрямування компанії Олександр Перцовський.

Для цього продовжать електрифікацію шляхів на ділянці Вишгорода.

"Зокрема, на розгляді питання щодо Вишгорода, де зараз не електрифікована ділянка", – каже він.

Крім того, у планах цифровізація.

"На приміських повідомленнях плануємо найближчим часом перейти від готівки до покупки квитків онлайн", – сказав Перцовський.

Реклама

За його словами, приміські електрички щодня перевозять 250-300 тисяч чоловік. Наразі "Укрзалізниця" виконує 10% обсягу перевезень, а планує виконувати 40-50%.

Раніше ми писали: