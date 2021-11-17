В Киеве отменят рейсы городской электрички – список

В столице отменят ряд рейсов киевской городской электрички / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве в связи с проведением ремонтных работ на путях станции Почайная 18, 19, 22, 23 ноября 2021 отменяется курсирование городских электропоездов.
Об этом пишет пресс-служба "Киевпастранс".
18 ноября отменяются рейсы:
- № 7507 Троещина – Почайная
- 7321/7322 Дарница – Дарница
- 7323 Дарница – Борщаговка
- 7329 Дарница – Борщаговка
- 7502 Почайная – Дарница
- 7410 Борщаговка – Дарница
- 7414 Борщаговка – Дарница
- 7416 Борщаговка – Дарница
- 7418 Борщаговка – Дарница
- 7419/7420 Дарница – Дарница
- 7421/7422 Дарница – Дарница
Измененный маршрут следования:
- Рейс 7409 – Дарница – Киев-Волынский
- Рейс 7330 – Киев-Волынский – Дарница
- Рейс 7328 – Киев-Волынский – Дарница
19, 22, 23 ноября отменяются рейсы:
- № 7410 Борщаговка – Дарница
- 7414 Борщаговка – Дарница
- 7416 Борщаговка – Дарница
- 7418 Борщаговка – Дарница
- 7419/7420 Дарница – Дарница
- 7421/7422 Дарница – Дарница
- 7502 Почайная – Дарница
- 7413 Дарница – Киев-Волынский
- 7507 Троещина – Почайная
Измененный маршрут следования:
- Рейс 7328 – Киев-Волынский – Дарница
- Рейс 7409 – Дарница – Киев-Волынский.
Киевляне требуют запретить ремонт дорог
В Киеве предлагают запретить проведение ремонтных работ на автомобильных дорогах города в рабочие и выходные дни в период с 7:00 до 20:00.
Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте Киевсовета.
"Во избежание регулярных дорожных или автомобильных пробок в дневное время. Экономия времени, здоровья и средств на топливо – цель этой петиции. В современном мире ремонт дорог выполняется такими образом, что это никак не мешает передвижению граждан по городу на механических транспортных средствах. Перед ремонтом основной дороги делается удобный объезд или работы проводятся в ночное время суток", – пишет автор.
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