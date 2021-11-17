У Києві скасують рейси міської електрички – список

У столиці скасують низку рейсів київської міської електрички / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на коліях станції Почайна 18, 19, 22, 23 листопада 2021 року скасовується курсування міських електропоїздів.
Про це пише прес-служба "Київпастранс".
18 листопада скасовуються рейси:
- № 7507 Троєщина – Почайна
- 7321/7322 Дарниця – Дарниця
- 7323 Дарниця – Борщагівка
- 7329 Дарниця – Борщагівка
- 7502 Почайна – Дарниця
- 7410 Борщагівка – Дарниця
- 7414 Борщагівка – Дарниця
- 7416 Борщагівка – Дарниця
- 7418 Борщагівка – Дарниця
- 7419/7420 Дарниця – Дарниця
- 7421/7422 Дарниця – Дарниця
Змінений маршрут проходження:
- Рейс 7409 – Дарниця – Київ-Волинський
- Рейс 7330 – Київ-Волинський – Дарниця
- Рейс 7328 – Київ-Волинський – Дарниця
19, 22, 23 листопада скасовуються рейси:
- № 7410 Борщагівка – Дарниця
- 7414 Борщагівка – Дарниця
- 7416 Борщагівка – Дарниця
- 7418 Борщагівка – Дарниця
- 7419/7420 Дарниця – Дарниця
- 7421/7422 Дарниця – Дарниця
- 7502 Почайна – Дарниця
- 7413 Дарниця – Київ-Волинський
- 7507 Троєщина – Почайна
Змінений маршрут проходження:
- Рейс 7328 – Київ-Волинський – Дарниця
- Рейс 7409 – Дарниця – Київ-Волинський.
Кияни вимагають заборонити ремонт доріг
У Києві пропонують заборонити проведення ремонтних робіт на автомобільних дорогах міста у робочі та вихідні дні у період з 7:00 до 20:00.
Відповідна петиція була зареєстровано на сайті Київради.
"Для уникнення регулярних дорожніх або автомобільних пробок у денний час. Економія часу, здоров'я та коштів на паливо – мета цієї петиції. У сучасному світі ремонт доріг виконується таким чином, що це ніяк не заважає пересуванню громадян по місту на механічних транспортних засобах. Перед ремонтом основної дороги робиться зручний об'їзд або роботи проводять у нічний час доби", – пише автор.
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