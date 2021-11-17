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У Києві скасують рейси міської електрички – список

Юлія Гаврилюк
17 листопада, 16:54
Кияни вимагають заборонити ремонт доріг у робочі та вихідні дні

У столиці скасують низку рейсів київської міської електрички / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на коліях станції Почайна 18, 19, 22, 23 листопада 2021 року скасовується курсування міських електропоїздів.

Про це пише прес-служба "Київпастранс".

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18 листопада скасовуються рейси:

  • № 7507 Троєщина – Почайна
  • 7321/7322 Дарниця – Дарниця
  • 7323 Дарниця – Борщагівка
  • 7329 Дарниця – Борщагівка
  • 7502 Почайна – Дарниця
  • 7410 Борщагівка – Дарниця
  • 7414 Борщагівка – Дарниця
  • 7416 Борщагівка – Дарниця
  • 7418 Борщагівка – Дарниця
  • 7419/7420 Дарниця – Дарниця
  • 7421/7422 Дарниця – Дарниця

Змінений маршрут проходження:

  • Рейс 7409 – Дарниця – Київ-Волинський
  • Рейс 7330 – Київ-Волинський – Дарниця
  • Рейс 7328 – Київ-Волинський – Дарниця

19, 22, 23 листопада скасовуються рейси:

  • № 7410 Борщагівка – Дарниця
  • 7414 Борщагівка – Дарниця
  • 7416 Борщагівка – Дарниця
  • 7418 Борщагівка – Дарниця
  • 7419/7420 Дарниця – Дарниця
  • 7421/7422 Дарниця – Дарниця
  • 7502 Почайна – Дарниця
  • 7413 Дарниця – Київ-Волинський
  • 7507 Троєщина – Почайна

Змінений маршрут проходження:

  • Рейс 7328 – Київ-Волинський – Дарниця
  • Рейс 7409 – Дарниця – Київ-Волинський.

Кияни вимагають заборонити ремонт доріг

У Києві пропонують заборонити проведення ремонтних робіт на автомобільних дорогах міста у робочі та вихідні дні у період з 7:00 до 20:00.

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Відповідна петиція була зареєстровано на сайті Київради.

"Для уникнення регулярних дорожніх або автомобільних пробок у денний час. Економія часу, здоров'я та коштів на паливо – мета цієї петиції. У сучасному світі ремонт доріг виконується таким чином, що це ніяк не заважає пересуванню громадян по місту на механічних транспортних засобах. Перед ремонтом основної дороги робиться зручний об'їзд або роботи проводять у нічний час доби", – пише автор.

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