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В Киеве изменилось движение автобусов – маршруты

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
12 ноября, 14:27
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С самого утра и до 18:00 график общественного транспорта будет изменен
Движение автобусных маршрутов временно изменилось
Движение автобусных маршрутов временно изменилось / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве 13 ноября будут изменены маршруты автобусов № 2, 39, 61, 98. А 14 ноября – автобусов № 31. Это произойдет из-за планируемых продовольственных ярмарок на ул. Сержа Лифаря, ул. Голосеевской, ул. Героев Севастополя и ул. Татарской.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранс".

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Движение маршрутов будет организовано

С утра и ориентировочно до 18:00 транспорт будет ходить так:

  • автобус №2 от ул. Булгакова до просп. Отрадного по действующему маршруту, дальше – бульв. Вацлава Гавела (без заезда на просп. Отрадный, ул. Героев Севастополя и ул. Академика Стражеско) – ул. Академика Каблукова, далее по действующему маршруту;
  • автобус №61 по трассе: ул. Радунская (в обратном направлении – ул. Радунская – ул. Лисковская – ул. Милославская) – ул. Градинская – ул. Оноре де Бальзака – ул. Марины Цветаевой – просп. Владимира Маяковского – ул. Сержа Лифаря – ул. Николая Закревского – ул. Теодора Драйзера – просп. Романа Шухевича – ул. Николая Кибальчича – бульв. Перова – ул. Ивана Микитенко (в обратном направлении ул. С. Стальского) – ул. Радужно – зал. пл. "Троещина";
  • автобус №98 по трассе: ул. Радунская – ул. Будищанская – ул. Оноре де Бальзака (нечетная сторона) – ул. Марины Цветаевой – просп. Владимира Маяковского – ул. Сержа Лифаря – ул. Пуховская – ТЭЦ-6;
  • автобус №39 в направлении ул. Ракетной по трассе: просп. Голосеевский – просп. Науки – ул. Лысогорская – ул. Ракетная (поселок Жовтневый), в обратном направлении по действующей трассе движения;
  • автобус №31 от ст. м. "Политехнический институт" до ул. Багговутовской по действующей трассе, далее – ул. Отто Шмидта – ул. Татарская – ул. Нагорная, дальше по действующей трассе.

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