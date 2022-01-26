В Киеве ожидается мокрый снег: свежий прогноз погоды на неделю

В столице температура опустится до -11 градусов ночью / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Киеве на этой неделе, 26 января-2 февраля, будет снежной, а также пасмурной. Днем температура будет держаться на уровне от +2 до -4 градусов. На улице иногда будет ветрено.

Об этом сообщает gismeteo.ua.

Реклама

По данным синоптиков, всю неделю в столице будет падать снег. В пятницу, воскресенье и вторник – с дождем. В воскресенье и понедельник стоит быть осторожными – на улице порывы ветра будут достигать 15 м/с.

Температура воздуха в среду будет колебаться от -2 днем до -6 ночью. В четверг столбик термометра снизится до 0 градусов мороза, а в пятницу поднимется до +2 градусов выше нуля.

Данные синоптиков / Фото: Укргидрометцентр

Реклама

Во второй половине недели температура будет, то немного подниматься, то опускаться и до вторника будет держаться на уровне от +2 до -3 градусов.

Что делать во время штормового ветра?

Закройте все окна в квартире. При особо сильном ветре можно заклеить окна полосками скотча по диагонали стекла.

На улице нужно держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, а также деревьев. Они могут оторваться, упасть или рухнуть прямо на человека.

В случае сильного ветра необходимо спрятаться в ближайшем доме (это может быть магазин, подъезд дома и т. д.).

Не парковать под деревьями автомобили, поскольку они могут упасть и повредить машину.

Не следует пользоваться лифтом, потому что ветер может оборвать провода на улице, из-за чего отключится электричество.

Читайте также: