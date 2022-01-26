В Киеве ожидается мокрый снег: свежий прогноз погоды на неделю

В столице температура опустится до -11 градусов ночью / Фото: Коллаж: Сегодня
Погода в Киеве на этой неделе, 26 января-2 февраля, будет снежной, а также пасмурной. Днем температура будет держаться на уровне от +2 до -4 градусов. На улице иногда будет ветрено.
Об этом сообщает gismeteo.ua.
По данным синоптиков, всю неделю в столице будет падать снег. В пятницу, воскресенье и вторник – с дождем. В воскресенье и понедельник стоит быть осторожными – на улице порывы ветра будут достигать 15 м/с.
Температура воздуха в среду будет колебаться от -2 днем до -6 ночью. В четверг столбик термометра снизится до 0 градусов мороза, а в пятницу поднимется до +2 градусов выше нуля.
Во второй половине недели температура будет, то немного подниматься, то опускаться и до вторника будет держаться на уровне от +2 до -3 градусов.
Что делать во время штормового ветра?
- Закройте все окна в квартире. При особо сильном ветре можно заклеить окна полосками скотча по диагонали стекла.
- На улице нужно держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, а также деревьев. Они могут оторваться, упасть или рухнуть прямо на человека.
- В случае сильного ветра необходимо спрятаться в ближайшем доме (это может быть магазин, подъезд дома и т. д.).
- Не парковать под деревьями автомобили, поскольку они могут упасть и повредить машину.
- Не следует пользоваться лифтом, потому что ветер может оборвать провода на улице, из-за чего отключится электричество.