У Києві очікується мокрий сніг: свіжий прогноз погоди на тиждень

У столиці температура опуститься до -11 градусів уночі / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода у Києві цього тижня, 26 січня-2 лютого, буде сніговою, а також похмурою. Вдень температура триматиметься на рівні від +2 до -4 градусів. На вулиці іноді буде вітряно.

Про це повідомляє gismeteo.ua.

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За даними синоптиків, весь тиждень у столиці падатиме сніг. У п'ятницю, неділю та вівторок – з дощем. У неділю та понеділок варто бути обережними – на вулиці пориви вітру сягатимуть 15 м/с.

Температура повітря в середу коливатиметься від -2 вдень до -6 вночі. В четвер стовпчик термометра знизиться до 0 градусів морозу, а в п'ятницю підніметься до +2 градусів вище за нуль.

Дані синоптиків / Фото: Укргидрометцентр

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У другій половині тижня температура буде то трохи підніматися, то опускатися і до вівторка триматиметься на рівні від +2 до -3 градусів.

Що робити під час штормового вітру?

Закрийте усі вікна в квартирі. При особливо сильному вітрі можна заклеїти вікна смужками скотчу по діагоналі скла.

На вулиці потрібно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, а також дерев. Вони можуть відірватися, впасти або впасти прямо на людину.

У разі сильного вітру необхідно сховатись у найближчому будинку (це може бути магазин, під'їзд будинку тощо).

Не паркувати під деревами автомобілі, оскільки вони можуть упасти та пошкодити машину.

Не слід користуватися ліфтом, тому що вітер може обірвати дроти на вулиці, через що відключиться електрика.

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