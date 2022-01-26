У Києві очікується мокрий сніг: свіжий прогноз погоди на тиждень

У столиці температура опуститься до -11 градусів уночі / Фото: Колаж: Сьогодні
Погода у Києві цього тижня, 26 січня-2 лютого, буде сніговою, а також похмурою. Вдень температура триматиметься на рівні від +2 до -4 градусів. На вулиці іноді буде вітряно.
Про це повідомляє gismeteo.ua.
За даними синоптиків, весь тиждень у столиці падатиме сніг. У п'ятницю, неділю та вівторок – з дощем. У неділю та понеділок варто бути обережними – на вулиці пориви вітру сягатимуть 15 м/с.
Температура повітря в середу коливатиметься від -2 вдень до -6 вночі. В четвер стовпчик термометра знизиться до 0 градусів морозу, а в п'ятницю підніметься до +2 градусів вище за нуль.
У другій половині тижня температура буде то трохи підніматися, то опускатися і до вівторка триматиметься на рівні від +2 до -3 градусів.
Що робити під час штормового вітру?
- Закрийте усі вікна в квартирі. При особливо сильному вітрі можна заклеїти вікна смужками скотчу по діагоналі скла.
- На вулиці потрібно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, а також дерев. Вони можуть відірватися, впасти або впасти прямо на людину.
- У разі сильного вітру необхідно сховатись у найближчому будинку (це може бути магазин, під'їзд будинку тощо).
- Не паркувати під деревами автомобілі, оскільки вони можуть упасти та пошкодити машину.
- Не слід користуватися ліфтом, тому що вітер може обірвати дроти на вулиці, через що відключиться електрика.