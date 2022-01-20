В Киеве ожидается снежная погода – прогноз на неделю

В столице температура опустится до -7 градусов / Фото: Сегодня
Погода в Киеве на этой неделе, 20-27 января, будет снежной и морозной. Днем температура будет держаться на уровне от -1 до -7 градусов. Ветрено.
Об этом сообщает gismeteo.ua.
По данным синоптиков, всю неделю, кроме понедельника, в столице будет падать снег. Во вторник стоит быть осторожным – порывы ветра будут достигать 19 м/с.
Температура воздуха в пятницу будет колебаться от -1 днем до -4 ночью. В субботу столбик термометра снизится до 2-6 градусов мороза, а в воскресенье – до 4-11 градусов ниже нуля.
Данные за 10 дней / Фото: Gismeteo
С начала следующей недели температура будет только падать – в понедельник будет 7-9 градусов мороза. И до четверга продержится на таком же уровне.
Что делать во время штормового ветра?
- Закройте все окна в квартире. При особо сильном ветре можно заклеить стекла полосками скотча по диагонали.
- На улице нужно держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, а также деревьев. Они могут оторваться, упасть, рухнуть прямо на человека.
- В случае сильного ветра необходимо спрятаться в ближайшем здании (это может быть магазин, подъезд дома и т. д.).
- Не парковать под деревьями автомобили, поскольку деревья могут упасть и повредить машину.
- Не следует пользоваться лифтом, потому что ветер может оборвать провода на улице, из-за чего отключится электричество.