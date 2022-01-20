У Києві очікується снігова погода – прогноз на тиждень

/ Фото: Сьогодні

Погода у Києві цього тижня, 20-27 січня, буде сніговою та морозною. Вдень температура триматиметься на рівні від -1 до -7 градусів. Вітряно.

Про це повідомляє gismeteo.ua.

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За даними синоптиків, весь тиждень, окрім понеділка, у столиці падатиме сніг. У вівторок варто бути обережним – пориви вітру сягатимуть 19 м/с.

Температура повітря в п'ятницю коливатиметься від -1 вдень до -4 вночі. У суботу стовпчик термометра знизиться до 2-6 градусів морозу, а в неділю – до 4-11 градусів нижче нуля.

Дані за 10 днів / Фото: Gismeteo

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З початку наступного тижня температура лише падатиме – у понеділок буде 7-9 градусів морозу. І до четверга триматиметься на такому ж рівні.

Що робити під час штормового вітру?

Закрийте усі вікна у квартирі. Якщо вітер особливо сильний, можна заклеїти шибки смужками скотчу по діагоналі.

На вулиці потрібно триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, а також дерев. Вони можуть відірватися або впасти прямо на людину.

У разі сильного вітру необхідно сховатись у найближчій будівлі (це може бути магазин, під'їзд будинку тощо).

Не паркувати під деревами автомобілі, оскільки дерева можуть упасти та пошкодити машину.

Не слід користуватися ліфтом, тому що вітер може обірвати дроти на вулиці, через що вимкнеться електрика.

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