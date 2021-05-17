В Киеве пассажир упал под поезд метро (фото, видео)

На "красной" линии метро частично приостановили движение – на месте работают правоохранители и медики

В понедельник, 17 мая, в Киеве на станции метро "Арсенальная" пассажир попал под поезд.

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

Сотрудники метро приостановили движение на "красной" линии киевского метрополитена.

"Поезда по красной линии курсируют от станции "Академгородок" до станции "Крещатик", а также от станции "Дарница" до станции "Лесная". Станции "Арсенальная", "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная" закрыты для пассажиров", – говорится в сообщении.

На место прибыли медики и правоохранители, на данном этапе неизвестно в каком состоянии находится пассажир и что стало причиной падения.

Реклама

Как сообщают в пресс-службе Нацполиции, сотрудники профильных служб делают все возможное, чтобы вытащить мужчину из-под поезда.

"Событие должным образом зарегистрировано в управлении полиции метрополитена. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента", – сказано в сообщении ведомства.

По состоянию на 13:49 метрополитен возобновил работу в обычном режиме.

Ранее мы писали, что в Харькове мужчина упал под поезд в метрои остался жив.

Ранее сообщалось, что на станции метро "Славутич" в Киеве задержали мужчину, который напал на полицейского из-за замечания об отсутствии маски.

Также мы писали, что в Киевской области женщина прыгнула под поезд. Машинист применил экстренное торможение.